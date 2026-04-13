Η πτωτική πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη συνεχίζεται, έπειτα και από την παρουσία του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είχε φτάσει μέχρι το Νο.3 της ATP το 2021, γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό στον πρώτο γύρο από τον Φρανσίσκο Σερούντολο, αποτέλεσμα που του κόστισε 200 βαθμούς και επηρέασε άμεσα τη θέση του στο ranking.

Μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στο Νο.48 της παγκόσμιας κατάταξης, ωστόσο στη νέα εβδομαδιαία ανανέωση του world ranking καταγράφηκε πτώση 19 θέσεων, με τον Τσιτσιπά να υποχωρεί πλέον στο Νο.67.

Στο μεταξύ, στην κορυφή της κατάταξης επέστρεψε ο Γιάνικ Σίνερ, ενώ ο Έλληνας τενίστας καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Επόμενος σταθμός για τον 25χρονο είναι το BMW Open στο Μόναχο, όπου θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (14/4) απέναντι στον Φαμπιάν Μαροζάν, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι από τον πρώτο γύρο.