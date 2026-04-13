Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να πιστεύει στην πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, παρά την ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο παιχνίδι.

Το σύνθημα για την αντεπίθεση έδωσε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση στα social media, αλλάζοντας τη φωτογραφία προφίλ του με εκείνη του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους τελικούς του NBA το 2016, θέλοντας να υπενθυμίσει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Τότε, ο «Βασιλιάς» είχε οδηγήσει τους Κλίβελαντ Καβαλίερς σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του αθλητισμού, επιστρέφοντας από το 3-1 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κατακτώντας το πρωτάθλημα.

Lamine Yamal’s new Instagram profile picture 👀 LeBron James helped Cleveland Cavaliers become the first team to overturn a 3-1 deficit in the best-of-seven NBA finals in 2016. Barcelona trail Atletico Madrid 2-0 going into their Champions League quarter-final second leg 🍿 pic.twitter.com/UE9keggxeE — Match of the Day (@BBCMOTD) April 13, 2026

Με τη ρεβάνς να πλησιάζει, οι «μπλαουγκράνα» καλούνται να ακολουθήσουν ένα παρόμοιο… μονοπάτι, διεκδικώντας μια ιστορική πρόκριση απέναντι στους «ροχιμπλάνκος».

Μάλιστα, αν η Μπαρτσελόνα καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ, θα προστεθεί σε μια πολύ μικρή λίστα ομάδων που έχουν πετύχει κάτι αντίστοιχο σε νοκ-άουτ φάση του Champions League.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επική πρόκριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2019, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέτρεψαν το 2-0 του πρώτου αγώνα στο «Ολντ Τράφορντ», επικρατώντας 3-1 στο Παρίσι.