Η κατάσταση για την Τότεναμ παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στη μάχη της παραμονής, με τα αποτελέσματα να μην βελτιώνονται ούτε μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την έλευση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Η εκτός έδρας ήττα από τη Σάντερλαντ διατήρησε τους Λονδρέζους κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αυξάνοντας την πίεση σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο, σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα από τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data επιβεβαιώνουν το αρνητικό κλίμα, καθώς για πρώτη φορά τη φετινή χρονιά η Τότεναμ παρουσιάζεται ως το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό στην Championship.

Σύμφωνα με το ίδιο μοντέλο, οι Μπέρνλι και Γουλβς βρίσκονται επίσης σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και θεωρούνται πολύ πιθανό να υποβιβαστούν.

Αντίθετα, η Λιντς εμφανίζεται σε καλύτερη μοίρα, κυρίως λόγω του προγράμματος που έχει μπροστά της, γεγονός που της δίνει προβάδισμα στη μάχη για την παραμονή.