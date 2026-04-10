Οι Άντι Ρόμπερτσον και Λίβερπουλ θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στο τέλος της σεζόν, όπως έγινε γνωστό από το σύλλογο.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο Σκωτσέζος αμυντικός φαίνεται πως δεν θα πάει πολύ μακριά, καθώς θεωρεί ότι θα καταλήξει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τότεναμ, εφόσον αποφύγει τον υποβιβασμό.

Τα «σπιρούνια» δανύουν μία πολύ δύσκολη σεζόν, καθώς βρίσκονται στην 17η θέση με μόλις έναν πάνω βαθμό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

🚨 Tottenham Hotspur in pole position to sign Andy Robertson this summer, subject to retaining PL status. 32yo fully focused on #LFC so nothing finalised & also interest from Europe but #THFC lead contender to seal deal if relegation avoided @TheAthleticFC https://t.co/atyDgOz6EF — David Ornstein (@David_Ornstein) April 10, 2026

Αν καταφέρουν και σωθούν φέτος, τότε το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές θα έχει περισσότερες πιθανότητες.