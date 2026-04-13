Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές. Την ίδια ώρα, μεσολαβητές είχαν επαφές με στελέχη της Χαμάς για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατροί ανέφεραν ότι ένα από τα πλήγματα είχε στόχο ομάδα ανδρών έξω από σχολείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε σε καφέ στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής κανένα από τα δύο επεισόδια.

Από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη συμφωνία.

Συνομιλίες στο Κάιρο

Παράλληλα, στελέχη της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων πραγματοποιούν συναντήσεις στο Κάιρο από το Σάββατο με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ, προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει προτείνει το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει σταδιακά τα όπλα της σε διάστημα οκτώ μηνών, αφού μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ωστόσο, ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει βασικό εμπόδιο για την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου.

Δύο αξιωματούχοι με γνώση των συνομιλιών δήλωσαν ότι η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως οι διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό μπορούν να προχωρήσουν μόνο εφόσον το Ισραήλ εφαρμόσει πλήρως την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, η οποία προβλέπει πλήρη εκεχειρία στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, Ισραηλινοί αξιωματικοί έχουν δηλώσει ότι προετοιμάζονται για νέες ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα της.

Επαναλειτουργία του περάσματος Ζικίμ

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος Ζικίμ, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, επιτρέποντας τη διέλευση ανθρωπιστικών κομβόι για πρώτη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Οι συνάδελφοί μας του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) μας λένε ότι οι ισραηλινές αρχές άνοιξαν και πάλι το σημείο διέλευσης Ζικόμ στη βόρεια Γάζα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από 40 ημέρες», δήλωσε ο Στεφάν Ντιζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Μετά την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο όλων των σημείων διέλευσης προς τον παλαιστινιακό θύλακα για λόγους ασφάλειας, πριν επαναλειτουργήσει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, κύρια δίοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας της 10ης Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, κυρίως τις περιοχές που συνορεύουν με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.