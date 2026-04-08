Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ύστερα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας και το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Το πλήγμα που στοίχισε τη ζωή στον Μουχάμαντ Ουασάχ του Al Jazeera είχε ως στόχο το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με έναν ακόμη Παλαιστίνιο, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, στον παραλιακό δρόμο της Πόλης της Γάζας.

Τον Φεβρουάριο του 2024, κατά το αποκορύφωμα του πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός είχε κατηγορήσει τον Ουασάχ ότι ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες που τον έδειχναν να χειρίζεται οπλικά συστήματα. Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τον στρατό, βρέθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κατασχεμένο κατά τη διάρκεια επιδρομής στη Γάζα.

Η Χαμάς και το Al Jazeera διέψευσαν ότι ο Ουασάχ είχε οποιαδήποτε σχέση με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα καταδίκασε την επίθεση και τον θάνατο του δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ, ο Ουασάχ σκοτώθηκε από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Σε ξεχωριστή επίθεση, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσαν ιατρικές πηγές. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε σχολιασμό για το περιστατικό.

Κατηγορίες και διαψεύσεις για στοχοποίηση δημοσιογράφων

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν καταλήξει σε συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα. Ωστόσο, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας. Το Ισραήλ αναφέρει ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 700 ανθρώπους μετά την κατάπαυση του πυρός, ενώ τέσσερις στρατιώτες του έχουν χάσει τη ζωή τους από μαχητές στο ίδιο διάστημα.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει και άλλους δημοσιογράφους του Al Jazeera τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη. Τον Αύγουστο του 2025, ο Ανάς Αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους του από ισραηλινό πλήγμα. Ο στρατός υποστήριξε, επικαλούμενος έγγραφα που δεν δημοσιοποίησε, ότι ο Σαρίφ ήταν επικεφαλής πυρήνα της Χαμάς, ισχυρισμό που το κανάλι διέψευσε.

Ανάλογη υπόθεση σημειώθηκε τον Μάιο του 2022, όταν η Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφος Σιρίν Άμπου Άκλεχ σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών ενώ κάλυπτε επιχείρηση στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Μετά από έρευνα, ο στρατός ανέφερε ότι πιθανότατα η δημοσιογράφος σκοτώθηκε από ακούσια πυρά των δυνάμεών του.

Ανησυχία για την ασφάλεια των δημοσιογράφων

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) έχει καταγράψει 223 θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ισραήλ. Από αυτούς, 210 ήταν Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα, 11 στον Λίβανο και δύο Ισραηλινοί που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Η CPJ επισημαίνει ότι ουδέποτε υπήρξαν κατηγορίες εναντίον μελών του ισραηλινού στρατού για τις δολοφονίες δημοσιογράφων. Εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε πως οι δυνάμεις στοχεύουν μόνο μαχητές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όχι αμάχους ή δημοσιογράφους, προειδοποιώντας ότι η παρουσία σε εμπόλεμες ζώνες συνεπάγεται κινδύνους, παρά τις προσπάθειες για τη μείωσή τους.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης ισχυριστεί κατά καιρούς, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν λόγω δεσμών με τη Χαμάς, ισχυρισμούς που τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονταν έχουν απορρίψει.