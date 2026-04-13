Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν μια τυφλή ελαφίνα εντοπίστηκε εγκλωβισμένη σε παγωμένο ποτάμι, σε δυσπρόσιτη περιοχή. Το ζώο ήταν εξαντλημένο και ανήμπορο να διαφύγει, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Άνθρωποι του τοπικού κτηνιατρείου έσπευσαν στο σημείο και, μετά από επίπονη προσπάθεια, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Αρχικά θεωρήθηκε ότι η ελαφίνα είχε τραυματιστεί, ωστόσο διαπιστώθηκε, πως είχε χάσει πλήρως την όρασή της, γεγονός που εξηγεί και τον εγκλωβισμό της στο ποτάμι.

Η διαδικασία της διάσωσης αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το ζώο βάρους περίπου 50-60 κιλών, βρισκόταν σε σημείο που έμοιαζε με γκρεμό. Παρά τον φόβο της, σταδιακά ηρέμησε, σαν να αντιλήφθηκε, ότι οι διασώστες προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν, διευκολύνοντας έτσι την επιχείρηση.

Μετά τη διάσωση, η ελαφίνα μεταφέρθηκε για κτηνιατρική φροντίδα. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι δεν βλέπει από κανένα από τα δύο μάτια και της χορηγούν φαρμακευτική αγωγή με κολλύρια, αντιβίωση και αντιφλεγμονώδη. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά, καθώς πρόκειται για ζώο προχωρημένης ηλικίας.