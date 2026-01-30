Συνεργείο εναεριτών, κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή της Ψίνθου στη Ρόδο, προχώρησε στη διάσωση ελαφιού που είχε παγιδευτεί σε σχοινιά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, tο συνεργείο εναεριτών υψηλής τάσης βρέθηκε στο νησί από την Κρήτη για να κάνει εργασίες στο δίκτυο όταν εντόπισε το ελαφάκι παγιδευμένο με τα κέρατά του μπλεγμένα σε σχοινιά.

Το ελάφι ήταν μούσκεμα από την βροχή, δείγμα ότι βρισκόταν εκεί για πολλές ώρες και παρά την ταλαιπωρία του, παρέμενε ζωηρό και τρομαγμένο, προβάλλοντας μεγάλη αντίσταση.

Με προσεκτικές κινήσεις οι τεχνικοί, Στέφανος Κουρουπάκης και Κωνσταντίνος Βουράκης, κατάφεραν να απελευθερώσουν το ζώο, το οποίο επέστρεψε αμέσως στο φυσικό του περιβάλλον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Υπενθυμίζεται ότι, τρία χρόνια πριν, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη στη Ρόδο όταν οι φωτιές κατέκαψαν το νησί. Μετά τις πυρκαγιές τα ελάφια κατεβαίνουν μέχρι τον αστικό ιστό και εμφανίζονται στο οδικό δίκτυο προς αναζήτηση τροφής.