Τα ξημερώματα της Κυριακής, γύρω στις 5.30 π.μ., η ΑΝΙΜΑ ειδοποιήθηκε από την αστυνομία για ένα τραυματισμένο ενήλικο θηλυκό ελάφι στον χώρο στάθμευσης του τελεφερίκ της Πάρνηθας. Η Άμεση Δράση έφτασε πρώτη στο σημείο, ενώ στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν ο ΟΦΥΠΕΚΑ και το Δασαρχείο, προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να προστατευθεί το ζώο.

Στο σημείο έσπευσε η ομάδα πεδίου της ΑΝΙΜΑ μαζί με τον κτηνίατρο της οργάνωσης, Γρηγόρη Μαρκάκη. Ο τελευταίος αναισθητοποίησε το ελάφι με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (pole syringe), ώστε να μπορέσει να παρασχεθεί ασφαλής φροντίδα.

Το ζώο έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, αποκόλληση του κάτω χείλους και σοβαρή πάρεση στα πρόσθια άκρα. Μετά την αναισθησία, η ελαφίνα μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα της οργάνωσης, συνοδεία του κτηνιάτρου, σε ασφαλή χώρο νοσηλείας που έχει διαμορφωθεί για τέτοιες περιπτώσεις.

Εκεί υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο και πραγματοποιήθηκε περιποίηση και συρραφή των τραυμάτων της. Θα παραμείνει υπό παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, έως ότου διερευνηθεί η αιτία των τραυμάτων και ολοκληρωθεί η ανάρρωσή της. Η πρόγνωση, σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ, παραμένει επιφυλακτική.

Η ανάγκη για στήριξη

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, η περίθαλψη των ελαφιών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, καθώς τα φάρμακα και η συνολική διαχείριση απαιτούν σημαντικούς πόρους. «Στηριζόμαστε στους φίλους της άγριας ζωής για να ανταπεξέλθουμε», αναφέρει η ΑΝΙΜΑ, απευθύνοντας κάλεσμα για οικονομική συνδρομή στην προσπάθεια φροντίδας της τραυματισμένης ελαφίνας.

