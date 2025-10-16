Στην Πάρνηθα, στη λίμνη Μπελέτσι, κάμερα κατέγραψε ένα ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα περιστατικό: ένα ελάφι βούτηξε στα νερά για να γλιτώσει από αγέλη λύκων.

Στο βίντεο φαίνεται πως το ζώο καταδιώκεται και, μη έχοντας άλλη διέξοδο, πέφτει στη λίμνη, ενώ οι λύκοι παραμένουν στην ακτή. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, κοντά στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Επιπλέον, στο σημείο συχνά βρίσκονται περιπατητές και οικογένειες που πηγαίνουν για κοντινές εκδρομές.

Η παρουσία των λύκων στην Πάρνηθα αυξάνεται συνεχώς. Τον Νοέμβριο του 2015 ο αριθμός υπολογιζόταν σε 7-8 ζώα, αργότερα έγιναν 25, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι φτάνουν τα 40.