Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, είπε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμμανουέλ Μακρόν.

Σε ανάρτησή του στο κανάλι Telegram, ο Πεζεσκιάν δήλωσε, ότι τόνισε την πρόθεση της Τεχεράνης είναι να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μόνο μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς θεωρεί «οποιαδήποτε υπερβολή και συμπεριφορά εκτός των διεθνών κανόνων, εμπόδιο στην επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας».

«Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην ενθάρρυνση των ΗΠΑ να τηρήσουν αυτά τα πλαίσια», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στον Μακρόν. «Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε απειλές, πιέσεις και στρατιωτική δράση όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά προσθέτουν και στην πολυπλοκότητα των ζητημάτων και θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η αμερικανική πλευρά».