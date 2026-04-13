Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να «παγώσει» τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, σε μια περίοδο που οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Όπως αποκαλύπτει το αμερικανικό μέσο, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν δύσκολες, με σημαντικές διαφωνίες να εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια στιγμή αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον πρότεινε πλήρη αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για έως και 20 έτη — πρόταση που η Τεχεράνη θεωρεί υπερβολική. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ και συνοδεύτηκαν από έντονες διαβουλεύσεις, ενώ σημειώθηκε πρόοδος σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα.

Ωστόσο, το βασικό αγκάθι παραμένει η τύχη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και ειδικότερα το αν η χώρα θα συνεχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο — μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή πυρηνικού όπλου. Οι ΗΠΑ, πέρα από το αίτημα για μακροχρόνιο πάγωμα, ζήτησαν και την πλήρη απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου από το ιρανικό έδαφος.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί διαπραγματευτές πρότειναν μικρότερη, «μονοψήφια» διάρκεια περιορισμών, καθώς και εναλλακτική λύση με εποπτευόμενη αραίωση του υπάρχοντος υλικού αντί της πλήρους απομάκρυνσής του. Παρά τις διαφορές, μέχρι το πρωί της Κυριακής επικρατούσε συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας.

Αιφνιδιαστική ανατροπή και αποχώρηση των ΗΠΑ

Το κλίμα άλλαξε μετά από δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κατηγόρησε ανοιχτά την ιρανική πλευρά και ανακοίνωσε την αποχώρηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας από τις συνομιλίες. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν έντονη, με πηγές να κάνουν λόγο για «οργή» και αίσθηση αιφνιδιασμού.

Παράταση της εκεχειρίας στο τραπέζι

Στο παρασκήνιο, διεθνείς μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές, καθώς πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται παράταση 45 έως 60 ημερών για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενισχύοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας ανησυχία για οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα περιορίζει μακροπρόθεσμα το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου αποτελεί το σημείο «όλα ή τίποτα» στις διαπραγματεύσεις. Αν δεν βρεθεί κοινός τόπος, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης των συνομιλιών. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη εμπλοκή των μεσολαβητών και η διάθεση και των δύο πλευρών να αποφύγουν νέα κρίση, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας.