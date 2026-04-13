Ο Ραφαέλ Ναδάλ αποτελεί ένα θρύλο του τένις. Ο 39χρόνος Ισπανός αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024, έχοντας κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του.

Η αδιανοήτη πορεία του στα courts περιλαμβάνει 22 Grand Slam, συνολικά 92 τίτλοι και ένα τεράστιο legacy.

Το Netflix με εντυπωσιακό promo βίντεο, που «κόβει» την ανάσα, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μία σειρά με τη ζωή του τεράστιου Ράφα. Μία ιστορία που τα περιλαμβάνει όλα. Από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τους πολλούς τραυματισμούς, που δεν τον «λύγισαν» μέχρι το ναδίρ και τις κατακτήσεις.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του Rolland Garros. Μείνετε συντονισμένοι.