Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην περιοχή των Γουρνών, στην οδό Ηρακλείου – Μοιρών, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, συνολικά 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για ενδεχόμενη εμπρηστική ενέργεια.

Πυροσβέστες Ηρακλείου: H άμεση κινητοποίηση και ο σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα

Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση τους στο Facebook οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου δίνοντας μάλιστα και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης, τόνισαν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.

Όπως επισημαίνεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον σωστό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η πυρκαγιά περιορίστηκε στα ήδη φλεγόμενα οχήματα, αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις και αποφεύχθηκε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την περιοχή.