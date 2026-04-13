Ανελέητο ξύλο και πρωτοφανής επίθεση μεταξύ ανηλίκων έχουν καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο που αποκαλύπτει σοκαριστικές σκηνές βίας σε νησί των Κυκλάδων. Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία για την έξαρση της νεανικής παραβατικότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το βίντεο δείχνει ομάδα νεαρών να επιτίθεται με απίστευτη αγριότητα σε συνομήλικό τους στην κεντρική πλατεία του νησιού. Παιδιά ηλικίας 16 έως 18 ετών χτυπούν ασταμάτητα το θύμα, με μπουνιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και το σώμα.

Ο νεαρός προσπαθεί να ξεφύγει, ωστόσο μετά από ένα ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο καταρρέει λιπόθυμος. Οι δράστες, ακούγοντας κάποιον να φωνάζει «λιποθύμησε», εγκαταλείπουν το σημείο και εξαφανίζονται, αφήνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα και το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο βίντεο φαίνεται ένας από τους παρευρισκόμενους να καταγράφει τη σκηνή με το κινητό του, ενώ άλλοι παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν, κάποιοι μάλιστα βρίζουν.

Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη βία που εκδηλώνεται πλέον ακόμη και μεταξύ ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο φαίνεται να ξεκίνησε «για τα μάτια μιας κοπέλας», γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο ανησυχητικό.