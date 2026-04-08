Σε μία σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία στην Πάτρα για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου στην πλατεία Κυψέλης το βράδυ της Τρίτης (7/4), ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news και όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση με γροθιές και λακτίσματα στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του από συνομήλικό του. Στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν τουλάχιστον άλλα 15 άτομα. Από τον ξυλοδαρμό προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 17χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τη διαπίστωση της κατάστασής του.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο, που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση, καθώς και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας ανήλικος, 16 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα Πατρών, ο 17χρονος κατηγορούμενος και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.