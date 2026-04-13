Δύο περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων από κροτίδες καταγράφηκαν το Πάσχα στην Ηλεία, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Στην πρώτη περίπτωση, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), δύο άτομα –μεταξύ των οποίων ένας 16χρονος– άναψαν και πέταξαν κροτίδα σε μικρή απόσταση από 16χρονη στην τοπική κοινότητα Μαζαρακίου Πηνείας. Η έκρηξη προκάλεσε θλαστικό τραύμα στο χέρι της ανήλικης, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες την εξύβρισαν μετά το περιστατικό.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και κροτίδων, καθώς και για εξύβριση. Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Στη δεύτερη περίπτωση, την Κυριακή του Πάσχα, ένας 13χρονος προχώρησε στην ανάφλεξη και ρίψη κροτίδας σε πλατεία χωριού του δήμου Ήλιδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί του χέρι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για περαιτέρω εξετάσεις.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 13χρονου όσο και του πατέρα του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.