Η Δευτέρα του Πάσχα αποτελεί, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο χωρίς προσαύξηση, ενώ όσοι αμείβονται με μισθό πληρώνονται κανονικά τον μηνιαίο τους μισθό.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν τη συγκεκριμένη ημέρα δικαιούνται επιπλέον αμοιβή, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τους.

Αναλυτικά:

1) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες εργαστούν.

2) Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό:

α) Αν εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις λοιπές αργίες, δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου μισθού για τις ώρες απασχόλησης.

β) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που συνήθως αργούν τις Κυριακές και τις αργίες, αλλά λειτουργήσουν εκτάκτως τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες εργασίας.

Τι επισημαίνει το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) υπενθυμίζει επιπλέον τα εξής σημεία της εργατικής νομοθεσίας: