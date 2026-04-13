Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Σύνοδος διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ασταθές διεθνές περιβάλλον, με αυξημένες αβεβαιότητες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά δια ζώσης, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, στις συνεδριάσεις της G7.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο υπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με θεσμικούς εκπροσώπους και κορυφαία στελέχη της διεθνούς οικονομικής σκηνής. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, καθώς και με την ηγεσία του Ταμείου, όπως τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος Alfred Kammer και τον διευθυντή Δημοσιονομικών Υποθέσεων Rodrigo Valdés.

Ο κ. Πιερρακάκης θα έχει επίσης κατ’ ιδίαν συνομιλίες με την υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves και την υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας Satsuki Katayama.

Παρεμβάσεις και επαφές στο περιθώριο της Συνόδου

Στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του, ο υπουργός είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση με τον Alfred Kammer, ενώ θα συμμετάσχει και στο Semafor World Economy Forum, με θέμα «The New Era of Global Growth», συμβάλλοντας στον διεθνή διάλογο για τη νέα φάση της παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα, στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει κύκλο επαφών με εκπροσώπους διεθνών τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων. Επιπλέον, θα παραστεί σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, όπου θα συναντηθεί με Έλληνες που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, ανάμεσά τους στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.