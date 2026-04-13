H βαυαρικη φίρμα συνεχίζει να επενδύει στο υδρογόνο και για αυτό παρουσίασε μια νέα καινοτομία στα συστήματα αποθήκευσης υδρογόνου, η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην υδρογονοκίνητη iX5 Hydrogen. Η νέα διάταξη, υπό την ονομασία BMW Hydrogen Flat Storage, επιτρέπει στο όχημα να επιτυγχάνει αυτονομία που φτάνει τα 750 χλμ., προσφέροντας παράλληλα βελτιστοποιημένη διαχείριση του εσωτερικού χώρου.

Το νέο σύστημα αποτελείται από επτά δεξαμενές υψηλής πίεσης (700 bar), κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Οι δεξαμενές είναι συνδεδεμένες παράλληλα μέσα σε ένα στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο και ελέγχονται από μια κεντρική βαλβίδα.