Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν νέες κατηγορίες για εκατοντάδες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ χθες, Σάββατο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, με αφορμή το Πάσχα των ορθοδόξων.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι η εκεχειρία θα ίσχυε από τις 16:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα, δηλαδή για συνολικά 32 ώρες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποδέχθηκε την πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα απαντήσει σε κάθε ρωσική παραβίαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, μέχρι το πρωί της Κυριακής είχαν καταγραφεί 2.299 παραβιάσεις της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο που εκτείνεται σε περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα.

«Στις 07:00 (και ώρα Ελλάδος) της 12ης Απριλίου είχαν καταγραφεί 2.299 παραβιάσεις της εκεχειρίας, δηλαδή: 28 εχθρικές επιθέσεις, 479 βομβαρδισμοί πυροβολικού, 747 πλήγματα επιθετικών drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τύπου “Lancet”, “Molniya”) και 1.045 πλήγματα drones FPV», ανέφερε το ουκρανικό επιτελείο στην αναφορά του που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Όπως διευκρινίστηκε, δεν σημειώθηκε καμία «επίθεση πυραύλου, κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών ή drones τύπου Shahed» από τις ρωσικές δυνάμεις.

Λίγο αργότερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή MAX, κατηγόρησε με τη σειρά του τις ουκρανικές δυνάμεις για 1.971 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το Κίεβο άνοιξε πυρ 258 φορές, με πυρά από πυροβολικό ή άρματα μάχης, ενώ πραγματοποίησε 1.329 πλήγματα με drones FPV και εξαπέλυσε 375 φορές «διαφόρων ειδών πυρομαχικά», κυρίως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι εξαπέλυσε «τρεις νυχτερινές επιθέσεις» κατά ρωσικών θέσεων και πραγματοποίησε «τέσσερις απόπειρες προέλασης» στο μέτωπο, οι οποίες, όπως σημείωσε, αποκρούστηκαν επιτυχώς.

Ανάλογη εκεχειρία είχε κηρυχθεί και πέρυσι για το Πάσχα των ορθοδόξων, ωστόσο και τότε οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για πολλαπλές παραβιάσεις της.

Τους τελευταίους μήνες, κύκλοι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν κατάφεραν να φέρουν πιο κοντά τις εμπόλεμες πλευρές σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων, που ξεκίνησαν με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να έχει περιέλθει σε τέλμα, καθώς η προσοχή της Ουάσινγκτον στρέφεται πλέον προς το Ιράν.