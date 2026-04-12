Παρακολουθήστε ζωντανά στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Άστον Βίλα, για την 32η αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Πάρμα – Νάπολι 1-1: Ο Στρεφέτσα έβαλε «στοπ» στους Παρτενοπέι (vid)
Ο Στρεφέτσα άνοιξε το σκορ, ο ΜακΤόμινεϊ ισοφάρισε μεν, αλλά η Νάπολι δεν κατάφερε να γυρίσει το ματς και στραβοπάτησε στην έδρα της Πάρμα (1-1), για την Serie A.
Ποια είναι η τελική θέση της Ελλάδας στην προκριματική φάση του World Cup
Η Εθνική Ελλάδας πόλο ολοκλήρωσε με επιτυχία την προκριματική φάση του World Cup, αφού εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Super Final του Σίδνεϋ (20-26/7). Η «γαλανόλευκη» τερμάτισε στην 3η θέση στην τελική βαθμολογία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου πόλο της Αλεξανδρούπολης. Με σημαντικές νίκες απέναντι σε Ισπανία και Ουγγαρία στη Β’ φάση (Group C), η Ελλάδα […]
Premier League: Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ και η Τότεναμ βυθίζεται στη ζώνη του υποβιβασμού
Η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, ενώ η Τότεναμ γνώρισε νέα ήττα από τη Σάντερλαντ με 0-1, αποτέλεσμα που την έφερε στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 2-1 της Νιουκάστλ, παίρνοντας σημαντικό τρίποντο.
Το tweet του Μάικ Τζέιμς για το Μακάμπι – Χάποελ: «Διάβασα σωστά;»
Την έκπληξή του για το ασυνήθιστο πρόγραμμα της EuroLeague εξέφρασε ο Μάικ Τζέιμς, με αφορμή την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο γκαρντ της Μονακό σχολίασε μέσω των social media τη διεξαγωγή του αγώνα την Κυριακή (12/4, 22:15), ο οποίος αφορά εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ής αγωνιστικής. Με μία […]