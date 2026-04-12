Μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, πολλοί στρέφουν ήδη το ενδιαφέρον τους στις επόμενες αργίες του 2026 και στις ευκαιρίες για ξεκούραση που προσφέρει το ημερολόγιο.

Μετά το Πάσχα, η Πρωτομαγιά και το Αγίου Πνεύματος σηματοδοτούν τις πρώτες ουσιαστικές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, δίνοντας τον τόνο για τις επόμενες περιόδους ξεκούρασης και μικρών αποδράσεων, καθώς μετά από αυτά τα δύο τριήμερα, το επόμενο αργεί πολύ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για ολιγοήμερη απόδραση είναι η Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία το 2026 «πέφτει» την Παρασκευή 1 Μαΐου, δημιουργώντας έτσι ένα κλασικό τριήμερο ξεκούρασης.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ακολουθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις πριν την κορύφωση του καλοκαιριού.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Πέρα από τα δύο τριήμερα, το υπόλοιπο του έτους περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές επίσημες αργίες:

– Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

– Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

– Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

– Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου