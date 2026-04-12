Τουρκικές προκλήσεις σημειώθηκαν ανήμερα του Πάσχα στο Αιγαίο, καθώς η Άγκυρα συνέχισε τη γνωστή τακτική της έντασης.

Το νέο επεισόδιο εκτυλίχθηκε κοντά στη βραχονησίδα Ζουράφα, λίγα μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης. Όπως μετέδωσε το Star, βίντεο που κατέγραψε το πλήρωμα τουρκικού αλιευτικού και δημοσιεύθηκε σε μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, αποτυπώνει καρέ – καρέ τη δυναμική παρέμβαση σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο επίμαχο υλικό, ο Τούρκος καπετάνιος του αλιευτικού εμφανίζεται να ψαρεύει παράνομα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δίπλα στη Ζουράφα, και στη συνέχεια να διαμαρτύρεται για υποτιθέμενη «παρενόχληση» από το περιπολικό του Ελληνικού Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Έλληνες λιμενικοί ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, προασπίζοντας τα θαλάσσια σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Το περιστατικό φέρεται να αποκλιμακώθηκε όταν στην περιοχή κατέπλευσε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Η Ζουράφα, αν και μικρή βραχονησίδα με ακτογραμμή μόλις 32 μέτρων, έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, καθώς αποτελεί το βορειοανατολικότερο σημείο της ελληνικής επικράτειας.