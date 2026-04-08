Σε νέα προκλητική δήλωση για την Κύπρο προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Αθήνα.

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο Χ. Ακάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα.

Η πρόκληση για το Καστελόριζο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χουλουσί Ακάρ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στις 28 Δεκεμβρίου 2024 είχε δηλώσει ότι το Καστελόριζο βρίσκεται σε απόσταση «κολύμβησης» από τις τουρκικές ακτές, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στο νησί.

«Το Καστελόριζο είναι ακριβώς απέναντι μας. Κατά κάποιο τρόπο παρακάμφθηκε ιστορικά, και κατέληξε να ανήκει στους Έλληνες. Η απόσταση του Καστελόριζου από την Τουρκία είναι 1.950 μέτρα. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί μας στις στρατιωτικές μας σχολές μπορούν να κολυμπήσουν 2 χιλιόμετρα. Ως εκ τούτου, το νησί είναι σε απόσταση κολύμβησης. Οι Έλληνες φίλοι είπαν, “Τότε κολυμπήστε”. Είπαμε, “Θεού θέλοντος, θα έρθει μια μέρα που θα το κάνουμε”», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το μέλος του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Χουλουσί Ακάρ είχε επίσης προσθέσει: «Θέλουν 40 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας για αυτό το νησί. Όταν λέμε “όχι” σε αυτό, μας λένε ασυμβίβαστους. Ναι, είμαστε ασυμβίβαστοι… Δεν θα το δεχτούμε αυτό».