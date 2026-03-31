Τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία επαναφέρει σκηνικά προκλητικότητας στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση (31.03.2026) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 προχώρησε σε έξι παραβιάσεις και μία παράβαση, ενώ ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησε τρεις παραβάσεις.
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις στις περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.
