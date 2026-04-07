Η Ελλάδα αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη ένα έτος το πρόγραμμα χορήγησης βίζας κατά την άφιξη για Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το μέτρο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο, καθώς έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας, με τις αφίξεις Τούρκων τουριστών να έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σμύρνης (BTK) της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TÜRSAB) επισήμανε ότι «τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα από τις παραθαλάσσιες παραθεριστικές περιοχές της Τουρκίας κι έχουν γίνει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους Τούρκους επισκέπτες. Το πρόγραμμα έκδοσης βίζας κατά την άφιξη καθιστά αυτή την πρόσβαση ακόμη ευκολότερη».

Η συγκεκριμένη διαδικασία προσφέρει σημαντική ευελιξία σε ταξιδιώτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εγκαίρως τις κρατήσεις τους. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις στα λιμάνια της Σάμου και της Χίου, ώστε να εξυπηρετούν περισσότερους επιβάτες και να ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση.