Σοβαρό ατύχημα με πυροτεχνήματα σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο λίγο πριν από την Ακολουθία της Αναστάσεως στο Βέλο Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthosnews, δύο άτομα ηλικίας 19 και 24 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν εξερράγησαν πυροτεχνήματα σε χώρο οικίας. Όπως αναφέρεται, ο 19χρονος υπήκοος Ουκρανίας υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου, ενώ ο 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από «σαΐτα». Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται.

Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο των Αθηνών. Και οι δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου Βόχας.