Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων για τον εντοπισμό παράνομων και επικίνδυνων ειδών πυροτεχνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στη Νίσυρο, χθες το απόγευμα, συνελήφθη ιδιοκτήτρια καταστήματος έπειτα από αστυνομικό έλεγχο, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή της 211 είδη πυροτεχνίας, ανάμεσά τους και κροτίδες. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή και διάθεση επικίνδυνων ειδών, ενώ αναμένεται να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι επιχειρήσεις ελέγχου θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν όπου κριθεί αναγκαίο. Στόχος είναι η πρόληψη ατυχημάτων που κάθε χρόνο προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς, κυρίως σε ανήλικους αλλά και σε ενηλίκους.

Η αστυνομία υπενθυμίζει ότι η χρήση κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες, όπως ακρωτηριασμούς, τύφλωση ή και κώφωση, εξαιτίας αυτής της επικίνδυνης συνήθειας.