Εκτεταμένη Ημέρα Δράσης με την κωδική ονομασία «Spark-Down» πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, από τις αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποτροπή της παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ή καύσης ειδών πυροτεχνίας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικών εντολών του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σχεδιασμός στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει του Πάσχα.

Για την υλοποίηση της επιχείρησης συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία αστυνομικών, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στις δραστηριότητες που συχνά συνδέονται με τραυματισμούς ή ακόμη και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης πραγματοποιήθηκαν 3.660 έλεγχοι, ενώ προέκυψαν 23 συλλήψεις και 22 παραβάσεις. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 49.564 κροτίδες,

– 41.447 πυροτεχνήματα,

– 6.370 παιδικά αθύρματα,

– 152 φωτοβολίδες,

– 127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

– 114 βεγγαλικά και

– 2.761 γραμμάρια πρώτων υλών.

Από την έναρξη των ελέγχων στις 7 Μαρτίου έως και τις 8 Απριλίου 2026, έχουν διενεργηθεί συνολικά 27.027 έλεγχοι, με 93 συλλήψεις και 79 βεβαιωμένες παραβάσεις.

Κατασχέσεις και ενδεικτικές υποθέσεις

Στο ίδιο διάστημα, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:

– 105.762 κροτίδες,

– 44.139 πυροτεχνήματα,

– 6.975 παιδικά αθύρματα,

– 1.439 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

– 452 συσκευές εκτόξευσης,

– 163 φωτοβολίδες,

– 149 βεγγαλικά και

– 27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών.

Ενδεικτικά, στην Κόρινθο συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων εντοπίστηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας. Στο Λασίθι, ημεδαπός συνελήφθη όταν στην επιχείρησή του βρέθηκαν περισσότερες από 23.000 κροτίδες.

Στην Αττική, ημεδαπός συνελήφθη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εντοπίστηκαν πάνω από 22.000 κροτίδες, καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα και πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων. Στη Μεσσηνία, ημεδαπός συνελήφθη επειδή είχε παραγγείλει από το εξωτερικό 1.000 κροτίδες, τις οποίες θα παραλάμβανε μέσω ταχυδρομείου, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 59 κροτίδες.

Συνέχιση των ελέγχων

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της υπάρχει ειδική ενότητα με στατιστικά στοιχεία και χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή χρήσης κροτίδων και λοιπών πυροτεχνικών ειδών.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.