Ομάδα πέντε ανηλίκων, καλυμμένων με κουκούλες, πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή που υπέστη έγκαυμα στο πόδι.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό ως μέρος της σχολικής βίας, με προηγούμενο τον τραυματισμό 16χρονου μαθητή τον Νοέμβριο στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Γαλατσίου μετά από επίθεση τριών ανηλίκων εξωσχολικών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση μιας ομάδας πέντε ανηλίκων, οι οποίοι πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, οι ανήλικοι φορούσαν κουκούλες, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και εκτόξευσαν τα βεγγαλικά από τον εξωτερικό χώρο προς το προαύλιο του σχολείου. Εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούνταν μάθημα Γυμναστικής, με δεκάδες μαθητές να βρίσκονται στον χώρο. Ο 14χρονος υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά το περιστατικό και αναζητούνται από τις αρχές.

Αλλεπάλληλα περιστατικά σχολικής βίας

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό σχολικής βίας στην περιοχή, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο ένας 16χρονος μαθητής δέχθηκε άγρια επίθεση στο προαύλιο του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου του Γαλατσίου από τρεις ανήλικους εξωσχολικούς, ηλικίας 15, 16, 17 ετών, οι οποίοι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο φρύδι, με αποτέλεσμα και τότε το θύμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Σε αυτήν την περίπτωση οι αστυνομικοί αφού πήραν καταθέσεις και συγκέντρωσαν τα στοιχεία που έπρεπε, κατάφεραν να φθάσουν στον εντοπισμό και στη σύλληψη των τριών δραστών.

Τον δε περασμένο Σεπτέμβριο συνελήφθη ένας 14χρονος εξωσχολικός στο 1ο δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εισήλθε στο σχολείο και φωτογράφισε έναν 9χρονο μαθητή στην τουαλέτα, την ώρα που αυτός έκανε την ανάγκη του. Στη συνέχεια ο 14χρονος άρχισε να επιδεικνύει τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά στο προαύλιο του σχολείου. Το περιστατικό αναφέρθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, η οποία και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Ο 14χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ στην συμβολή της λεωφόρου Γαλατσίου με την Καραολή και Δημητρίου, όπου και συνελήφθη.