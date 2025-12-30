Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (30/12) ένας 12χρονος και ένας 13χρονος για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πάτρας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες, αμφότεροι Ρομά και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα και τον απείλησαν με σουγιά. Την ίδια στιγμή, η έρευνα των διωκτικών Αρχών της Πάτρας συνεχίζεται, καθώς στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου εμπλέκονται τρία ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών των δύο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.