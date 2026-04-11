Και δεύτερος νεκρός στα συντρίμμια της πολυκατοικίας, μέρος της οποίας κατέρρευσε γύρω στις 13.30 το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στη Γερμασόγεια της Λεμεσού.

Λίγο νωρίτερα δημοσιεύσαμε εικόνες από τη στιγμή που τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν και μετέφεραν τη σορό του πρώτου νεκρού προσώπου που βρέθηκε στα συντρίμμια.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια προκάλεσε πανικό και θλίψη στους κατοίκους της περιοχής, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το ένα τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε «σαν χάρτινος πύργος». Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Ύστερα από πολύωρες επιχειρήσεις διάσωσης, γύρω στις 17:30 εντοπίστηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Λίγες ώρες αργότερα, στις 19:30, ανασύρθηκε και δεύτερο νεκρό πρόσωπο από τα συντρίμμια.

Τρία ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου.

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Από το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και του ΕΟΑ Λεμεσού. Για την απομάκρυνση των μπάζων επιστρατεύτηκαν εκσκαφέας, φορτηγά και γερανός, που στήριξε τμήμα του κτιρίου το οποίο απειλούσε με περαιτέρω κατάρρευση.

Δηλώσεις αξιωματούχων

Ο αντιδήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Μαρίνος Κυριάκου, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλα άτομα κάτω από τα συντρίμμια. Ανέφερε πως η πολυκατοικία είχε κριθεί επικίνδυνη και είχαν σταλεί διπλοσυστημένες επιστολές από τον ΕΟΑ προς τους ιδιοκτήτες, ενώ υπήρχαν και παλαιότερες προειδοποιήσεις από τον δήμο Γερμασόγειας για την ανάγκη ανακαίνισης. «Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό συμβάν στην Κύπρο. Να καταρρέει κτήριο και να έχουμε νεκρό ή νεκρούς», είπε συγκλονισμένος ο κ. Κυριάκου, ο οποίος ασκεί χρέη δημάρχου Αμαθούντας λόγω απουσίας του δημάρχου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού και υπεύθυνος του ΤΑΕ, Κώστας Μιχαήλ, ανέφερε ότι γύρω στις 13:30 ειδοποιήθηκε η Αστυνομία για την κατάρρευση. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταρρεύσει το ανατολικό τμήμα ενός τριώροφου κτιρίου.

Τέσσερα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, τρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και ένα σε ιδιωτικό. Όλοι φέρουν τραύματα αλλά είναι εκτός κινδύνου. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, ένα άτομο ανασύρθηκε νεκρό από τα χαλάσματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ο κ. Μιχαήλ σημείωσε ότι η επιχείρηση μετακίνησης των μπάζων είναι εξαιρετικά δύσκολη και πιθανόν να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Το κτίριο αποτελούνταν από 11 διαμερίσματα, στα οποία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, διέμεναν περίπου 20 άτομα.

Μαρτυρίες και εικόνες από το σημείο

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως άκουσαν δυνατό θόρυβο, θεωρώντας αρχικά ότι επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές λόγω της Αναστάσεως. Κάποιοι ένοικοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτίριο διέθετε δέκα διαμερίσματα, με τουλάχιστον τέσσερα άτομα σε κάθε ένα, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για τον τελικό αριθμό των ενοίκων.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, που συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και απεγκλωβισμού.

Στις έρευνες συμμετέχουν και σκύλοι-διασώστες, ενισχύοντας τις προσπάθειες εντοπισμού τυχόν εγκλωβισμένων.