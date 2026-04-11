Μέρος τετραώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος Κύπρου, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών. Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο συνδράμει και η ΕΜΑΚ, αναφέρει το reporter Cyprus.

Το εν λόγω κτήριο βρισκόταν πλησίον του Ποταμού της Γερμασόγειας και εντός αυτού διέμενε αριθμός προσώπων, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι στην ταράτσα βρίσκονται κρεμασμένα μερικά ρούχα.

Το κτίριο ήταν κατοικήσιμο υπό ανέγερση σύμφωνα κατά άλλες πληροφορίες και βρίσκεται στην οδό Αισχύλου, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

