Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Κίνα προετοιμάζεται να παραδώσει νέα συστήματα αεράμυνας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το CNN και γνωρίζουν πρόσφατες αξιολογήσεις των υπηρεσιών.

«Θα ήταν μια προκλητική κίνηση», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, καθώς το Πεκίνο είχε δηλώσει πως συνέβαλε στη διαμεσολάβηση της εύθραυστης εκεχειρίας που ανέστειλε τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ νωρίτερα την εβδομάδα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται επίσης να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου μήνα για συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επισημαίνουν ότι το Ιράν ενδέχεται να αξιοποιεί την εκεχειρία για να αναπληρώσει οπλικά συστήματα με τη βοήθεια ξένων εταίρων. Δύο από τις πηγές δήλωσαν στο CNN ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Πεκίνο ετοιμάζεται να δρομολογήσει τις αποστολές μέσω τρίτων χωρών, ώστε να αποκρύψει την πραγματική τους προέλευση.

Τα συστήματα που φέρεται να προετοιμάζεται να μεταφέρει το Πεκίνο είναι Φορητά Συστήματα Αντιαεροπορικής Άμυνας (MANPAD), τα οποία αποτέλεσαν ασύμμετρη απειλή για τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη χαμηλής πτήσης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι αυτά τα όπλα θα παραμείνουν απειλή σε περίπτωση κατάρρευσης της εκεχειρίας, ενώ ένα μαχητικό F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν φαίνεται πως επλήγη από MANPAD.

Αντίδραση από την κινεζική πλευρά

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον διέψευσε τις πληροφορίες, δηλώνοντας: «Η Κίνα δεν έχει παράσχει ποτέ όπλα σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναληθείς».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα, η Κίνα εκπληρώνει με συνέπεια τις διεθνείς της υποχρεώσεις και προτρέπει την αμερικανική πλευρά να απέχει από αβάσιμες κατηγορίες και κακόβουλες συσχετίσεις», ζητώντας από όλες τις πλευρές να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Νωρίτερα την εβδομάδα, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας είχε αναφέρει στο CNN ότι από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν, το Πεκίνο «εργάζεται για να βοηθήσει στην επίτευξη εκεχειρίας και στον τερματισμό της σύγκρουσης».

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών

Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις πληροφορίες των υπηρεσιών σημείωσε ότι η Κίνα δεν βλέπει στρατηγικό όφελος στο να εμπλακεί ανοιχτά στη σύγκρουση ή να επιχειρήσει να προστατεύσει το Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία.

Αντίθετα, το Πεκίνο επιδιώκει να παρουσιαστεί ως σταθερός σύμμαχος του Ιράν — από το πετρέλαιο του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό — διατηρώντας ωστόσο μια φαινομενική ουδετερότητα, ώστε να μπορεί να αρνηθεί κάθε εμπλοκή μετά το τέλος του πολέμου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Κίνα θα μπορούσε να υποστηρίξει πως τα συστήματα αεράμυνας είναι αμυντικού χαρακτήρα, διαφοροποιώντας τη στάση της από τη Ρωσία. Η Μόσχα, σύμφωνα με το CNN, παρέχει στο ιρανικό καθεστώς υποστήριξη μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, βοηθώντας το να στοχεύει προληπτικά αμερικανικά στρατεύματα και εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν διατηρεί εδώ και χρόνια στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις τόσο με την Κίνα όσο και με τη Ρωσία. Έχει στηρίξει εκτενώς τη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία με την παροχή drones Shahed, ενώ πουλά στην Κίνα το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.