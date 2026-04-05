Η Κίνα υλοποιεί τη μεγαλύτερη εκστρατεία κατασκευής τεχνητών νησιών στη Νότια Σινική Θάλασσα από το 2017, μετατρέποντας με ταχύ ρυθμό έναν βυθισμένο κοραλλιογενή ύφαλο σε πιθανή στρατιωτική βάση. Αναλυτές θεωρούν ότι η κίνηση αυτή κατέστη δυνατή εξαιτίας της αυξανόμενης εμπλοκής της Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν.

Ένα νέο νησί παίρνει μορφή

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων του Asia Maritime Transparency Initiative του Center for Strategic and International Studies (CSIS), έχουν ανακτηθεί περίπου 1.490 στρέμματα γης στον ύφαλο Antelope στα νησιά Paracel από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες βυθοκόρησης τον Οκτώβριο του 2025. Ο ύφαλος, που βρίσκεται περίπου 175 μίλια από το νησί Χαϊνάν της Κίνας και 250 μίλια από το Βιετνάμ, έχει πλέον μέγεθος συγκρίσιμο με τον ύφαλο Mischief και ενδέχεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κινεζικό τεχνητό νησί στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το CSIS αναφέρει ότι το ευθυγραμμισμένο βορειοδυτικό άκρο του υφάλου εκτείνεται σε μήκος άνω των 11.000 ποδιών, καθιστώντας το κατάλληλο για διάδρομο απογείωσης 9.000 ποδιών, παρόμοιο με εκείνους στα νησιά Woody, Mischief και Fiery Cross. Οι τελευταίες εικόνες δείχνουν περισσότερες από 50 μικρές κατασκευές, ελικοδρόμιο, προβλήτες και βάσεις για μεγαλύτερα κτίρια κοντά στη λιμνοθάλασσα. Η εφημερίδα The Times of London ανέφερε ότι πάνω από 20 πλωτοί εκσκαφείς δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σε αυτό που το Open Source Centre χαρακτήρισε ως «μαζική βιομηχανική εκστρατεία». Το Βιετνάμ έχει υποβάλει επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία για την κατασκευή.

Στρατηγικό παράθυρο

Η εντατικοποίηση των κινεζικών δραστηριοτήτων συμπίπτει με τη μεγαλύτερη αναδιάταξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από το 2003. Από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου το ένα τρίτο του στόλου επιφανείας του αμερικανικού ναυτικού έχει μετακινηθεί στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Stars and Stripes, μαζί με χιλιάδες πεζοναύτες, αερομεταφερόμενα στρατεύματα και αεροσκάφη υποστήριξης.

Η ανακατεύθυνση αυτών των δυνάμεων είχε απτό αντίκτυπο στον Ειρηνικό. Το South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Πεκίνο, ανέφερε ότι οι πτήσεις αναγνώρισης των ΗΠΑ πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα μειώθηκαν κατά περίπου 30% τον Φεβρουάριο, από 102 τον Ιανουάριο σε μόλις 72. Αν και οι πτήσεις τον Μάρτιο αυξήθηκαν ξανά στις 120, αναλυτές προειδοποιούν ότι η μετατόπιση της προσοχής και των πόρων δημιουργεί στρατηγικό κενό υπέρ του Πεκίνου.

Η πληροφορία ως προϊόν

Παράλληλα, έρευνα της Washington Post αποκάλυψε ότι ιδιωτικές κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες — ορισμένες με δεσμούς με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό — εμπορεύονται πληροφορίες βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη για τις κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στο θέατρο επιχειρήσεων του Ιράν. Μεταξύ αυτών, η εταιρεία MizarVision με έδρα τη Σαγκάη δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που απεικονίζουν δραστηριότητα σε αμερικανικές βάσεις, θέσεις αεροπλανοφόρων και πρότυπα ανάπτυξης αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury.

Μια άλλη εταιρεία, η Jingan Technology, υποστήριξε ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της είχε «υποκλέψει φωνητικές επικοινωνίες» και παρακολουθήσει τις τροχιές βομβαρδιστικών B-2. Όπως δήλωσε ο Ryan Fedasiuk, ερευνητής του American Enterprise Institute, στην Washington Post, «η εξάπλωση όλο και πιο ικανών ιδιωτικών εταιρειών γεωχωρικής ανάλυσης στην Κίνα θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας και την ικανότητά της να αντιπαρατεθεί στις δυνάμεις των ΗΠΑ σε περίπτωση κρίσης».