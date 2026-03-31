Η Κίνα και το Πακιστάν απηύθυναν κοινή έκκληση για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο πέντε σημείων που προβλέπει κατάπαυση του πυρός και ενίσχυση της συνεργασίας τους σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν.

Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν μια κοινή πρωτοβουλία «για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου και τη Μέση Ανατολή», με αφορμή την επίσκεψη του Πακιστανού υπουργού Εξωτερικών Ισάκ Ντάρε στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, οι υπουργοί Ουάνγκ Γι και Ισάκ Ντάρε συμφώνησαν να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία και τον συντονισμό τους σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς και σε άλλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το σχέδιο πέντε σημείων και οι βασικές προτάσεις

Ο Ισάκ Ντάρε ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών» και «την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν». Προβλέπει επίσης τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια αφαλάτωσης.

Το σχέδιο τονίζει την ανάγκη να διαφυλαχθούν η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η ασφάλεια του Ιράν και των χωρών του Κόλπου, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οδών και της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Χορμούζ.

Έμφαση στη διπλωματία και τις περιφερειακές επαφές

Όπως σημείωσαν οι δύο πλευρές, ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν «τη μοναδική βιώσιμη επιλογή για την επίλυση συγκρούσεων». Η θέση αυτή επαναλαμβάνει τη σταθερή στάση του Πεκίνου υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης διαφορών.

Την Κυριακή, ο Ντάρε υποδέχθηκε στο Πακιστάν τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Τουρκία, σε συνομιλίες που επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Η Κίνα, αν και σημαντικός εταίρος της Τεχεράνης, δεν έχει ανακοινώσει στρατιωτική στήριξη προς αυτήν, επιμένοντας στην έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός.