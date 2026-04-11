Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυπριακά μέσα, μετά από προσπάθειες ωρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα πρόσωπο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα συντρίμμια υπάρχει εγκλωβισμένο τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο.

Παράλληλα, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση drones από την ομάδα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Υπηρεσίας. Παράλληλα, έχει στηθεί κέντρο επιχειρήσεων υπό τη διοίκηση του Αρχιπύραρχου στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Στην έρευνα συμμετέχουν και οι ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ, ενώ στο σημείο βρίσκονται ο Διευθυντής Επιχειρήσεων και ο Επαρχιακός Υπεύθυνος Λεμεσού. Στο κέντρο επιχειρήσεων συμμετέχουν επίσης ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας και ο Διοικητής της ΜΜΑΔ.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές, λόγω της Αναστάσεως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.