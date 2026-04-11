Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το Reuters από τον «Χορός του Θανάτου» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Πάσχα στην Ισπανία.

O «Χορός του Θανάτου» (Dansa de la Mort) αποτελεί μια παραδοσιακή μεσαιωνικού τύπου πομπή που πραγματοποιείται κάθε Μεγάλη Πέμπτη στο χωριό Βέρχες της Καταλονίας, στην Ισπανία. Πέντε σκελετοί, ντυμένοι με κοστούμια και συνοδευόμενοι από ρυθμικούς χτύπους τυμπάνων, χορεύουν συμβολίζοντας τη θνητότητα και τη ροή του χρόνου. Το θέαμα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των εορτασμών της Μεγάλης Εβδομάδας στην περιοχή.

Ιστορική προέλευση και παράδοση

Η παράδοση του χορού χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και θεωρείται ένα σπάνιο, διασωθέν παράδειγμα της μεσαιωνικής danse macabre. Μέσα από τη χορευτική αυτή αναπαράσταση, η κοινότητα διατηρεί ζωντανό ένα τελετουργικό που συνδέει τη θρησκευτική πίστη με την ιστορική μνήμη.

Η τελετουργία του χορού

Πέντε άτομα, συχνά και παιδιά, φορούν μαύρες στολές ζωγραφισμένες με σκελετούς και κινούνται με αργό, υποβλητικό ρυθμό τυμπάνων. Κάθε σκελετός κρατά αντικείμενα που συμβολίζουν τον θάνατο: ένα δρεπάνι, ένα ρολόι χωρίς δείκτες, μια σημαία και πιάτα με στάχτη.

Η πομπή και το μήνυμα

Ο χορός εντάσσεται στην πομπή των Παθών, όπου οι κάτοικοι, ντυμένοι με κουκούλες όπως οι nazarenos, κρατούν δάδες και παρελαύνουν στους δρόμους του χωριού. Συχνά, ο φωτισμός προέρχεται από βαμβακερά νήματα μέσα σε όστρακα σαλιγκαριών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Η Dansa de la Mort υπενθυμίζει την ισότητα όλων των ανθρώπων απέναντι στον θάνατο και αντανακλά την επίδραση των μεσαιωνικών επιδημιών πανώλης στην τοπική κουλτούρα. Πρόκειται για μια τελετουργία που συνδυάζει συμβολισμό, ιστορική συνέχεια και βαθιά συγκίνηση.

Η σύγχρονη αναβίωση

Η παράσταση του 2026 πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου, με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις να συνεχίζονται όλο το Σαββατοκύριακο. Κάθε χρόνο, πλήθος επισκεπτών συρρέει στο μικρό καταλανικό χωριό κοντά στην Costa Brava για να παρακολουθήσει αυτή την εντυπωσιακή αναβίωση μιας παράδοσης που αντέχει στο χρόνο.