Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) στην Ξάνθη, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για το έργο και την προσφορά τους στην πατρίδα.

«Εσείς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είστε αυτοί που διαφυλάττουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές οι ημέρες, αν είναι άγιες ή δεν είναι, την ακεραιότητα της πατρίδας», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Όπως πρόσθεσε, με την παρουσία του κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, επιδιώκει να υπογραμμίσει τη σημασία της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων προς την ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η δράση των στελεχών συμβάλλει καθοριστικά στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και στη δυνατότητα «του καθενός να είναι στο σπίτι του, να πάει το βράδυ ήσυχος στην Ανάσταση, να τσουγκρίσει με ασφάλεια το αυγό με την οικογένειά του».

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη της ΑΣΔΙΘ, τα οποία ευχαρίστησε θερμά για την υπηρεσία τους. «Σας ευχαριστώ θερμότατα γι’ αυτό που κάνετε, εκ μέρους και της κυβέρνησης, αλλά νομίζω και του ελληνικού λαού», είπε, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να σας εκφράσω την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό, την εκτίμησή του και τις θερμότερες ευχές σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους, για Καλή Ανάσταση».

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε επίσης τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα, στον οποίο ευχήθηκε για την εορτή του Πάσχα.