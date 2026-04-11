Καταδίωξη με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βάρη, μετά από διάρρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε οικία επί της οδού Σίφνου και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό περίπου 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν με ένα λευκό SUV, το οποίο εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός του οχήματος κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες τους. Ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει.

Οι δράστες, εκ των οποίων ο ένας φορούσε σκούφο Full Face, κατάφεραν τελικά να διαφύγουν. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.