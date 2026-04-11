Βαρύ πένθος βιώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνος Σκανδάμης, καθώς η μητέρα του έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Ψηλαλώνια.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία της Πάτρας. Σε μήνυμά του, ο Μαρίνος Σκανδάμης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχθηκε μετά την απώλεια της μητέρας του:

«Όταν η τραγωδία χτυπάει την πόρτα μας, το βάρος μάς συνθλίβει. Ευχαριστώ ολόψυχα όλες και όλους σας για τη συμπαράστασή σας στην αδόκητη απώλεια της μητέρας μου. Ο Θεός να την αναπαύσει και να την έχει κοντά του. Ζωή στις οικογένειές σας».

Η τοπική κοινωνία της Πάτρας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και μέτρα ασφάλειας σε κατοικίες, ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους.