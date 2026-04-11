Συλλήψεις δύο ημεδαπών ηλικίας 41 και 44 ετών πραγματοποιήθηκαν στη Λέρο και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και πυροτεχνημάτων.

Οι συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, η οποία πραγματοποιεί στοχευμένους ελέγχους για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών και κροτίδων κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Τα ευρήματα των ερευνών

Στην πρώτη περίπτωση, κατά τη διάρκεια απογευματινής έρευνας στην κατοικία της 44χρονης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 17 κροτίδες. Η γυναίκα συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, μετά από αξιολόγηση στοιχείων για κατοχή ειδών πυροτεχνίας, πραγματοποιήθηκε βραδινή έρευνα στην οικία του 41χρονου. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 31 κροτίδες διαφόρων τύπων, 29 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τυφέκιο τύπου «Φλόμπερ», παραδοσιακό όπλο πολεμικών τεχνών, πτυσσόμενη ράβδος, τρία σπαθιά τύπου «Katana», μεταλλικό ρόπαλο, ξιφολόγχη και ζευγάρι χειροπέδες.

Προειδοποιήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι κάθε χρόνο, κατά την περίοδο του Πάσχα, σημειώνονται σοβαρά ατυχήματα από τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών, συχνά με τραγικά αποτελέσματα για ανήλικους και ενήλικες. Παρά τη ρητή απαγόρευση από τον νόμο, η επικίνδυνη αυτή συνήθεια εξακολουθεί να προκαλεί τραυματισμούς, ακρωτηριασμούς, τύφλωση ή ακόμη και θανάτους.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους γονείς:

– Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης απαγορεύεται αυστηρά.

– Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη – μην τα προμηθεύεστε.

– Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

– Ενημερώστε τα για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ή θανάτου.

– Μην επιτρέπετε την προσέγγιση σε χώρους παράνομης καύσης, όπου ο κίνδυνος ατυχήματος είναι υψηλός.

– Οι ενήλικοι καλούνται να δίνουν το παράδειγμα, αποφεύγοντας τη χρήση βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

– Θυμηθείτε ότι τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια αλλά επικίνδυνα υλικά που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή.

Η Ελληνική Αστυνομία δηλώνει πως οι συστάσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται με στόχο την ευαισθητοποίηση και την προστασία των πολιτών, ιδίως των παιδιών, από τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση πυροτεχνημάτων.