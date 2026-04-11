Διαστάσεις τραγωδίας φέρεται να παίρνει η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) σε διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πυροσβέστες οι οποίοι εκτός της κατάσβεσης της φωτιάς αναζητούσαν άτομο, που φερόταν να έχει εγκλωβιστεί στο κτίριο, εντόπισαν μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα την έβγαλαν από την πολυκατοικία και την παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, που είχαν ήδη φθάσει.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με τις φλόγες να απειλούν και γειτονική πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που μαζί με τις δυνάμεις της Αστυνομίας εκκένωσαν το κτίριο και την περιοχή γύρω και κάτω από την πολυκατοικία, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς και να μπορέσουν οι πυροσβέστες να κάνουν ανεμπόδιστα τη δουλειά τους.

Στη σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.