Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη. Στο σημείο, επί της οδού Ιωνίας, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ αναζητείται ένας ένοικος. Οι μεγάλες φλόγες απειλούν να επεκταθούν και στο διπλανό κτίσμα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς ινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η προσπάσθεια κατάσβεσης συνεχιζεται από την Πυροσβεστική, υπήρχε αναφορά για ατομο εντος του διαμερίσματος.