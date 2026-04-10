Μια τραγωδία στην Άντρα Πραντές της Ινδίας συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς μια εκδρομή τεσσάρων εφήβων κοριτσιών κατέληξε σε απώλεια τριών ζωών. Οι ανήλικες είχαν επισκεφθεί τον Καταρράκτη Μουλαγκούμι, ένα φαινομενικά ήσυχο σημείο που όμως κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τέσσερις φίλες βρίσκονταν πάνω σε ολισθηρά βράχια προσπαθώντας να τραβήξουν selfies, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασαν την ισορροπία τους. Ένα μόνο λάθος βήμα στάθηκε μοιραίο, καθώς γλίστρησαν και έπεσαν στα νερά του καταρράκτη, όπου το ισχυρό ρεύμα παρασύρει τα πάντα.

Το πιο δραματικό στοιχείο της υπόθεσης είναι, ότι καμία από τις κοπέλες δεν ήξερε κολύμπι. Οι κραυγές τους για βοήθεια κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σώσουν μία από τις τέσσερις. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για τις άλλες τρεις ήταν ήδη αργά. Οι σοροί δύο 16χρονων και μίας 17χρονης εντοπίστηκαν αργότερα από τις αστυνομικές δυνάμεις, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους και σε ολόκληρη την κοινότητα.

Disturbing Video 3 girls drowned in minutes Three teenage girls, Trisha (17), Ratnakumari (16), and Pavitra (16) drowned yesterday at Mulagummi Waterfalls in the Anantagiri hills near Visakhapatnam, Andhra Pradesh. pic.twitter.com/dQ7RZPTx6m — Crime Reports India (@AsianDigest) April 10, 2026

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ο Καταρράκτης Μουλαγκούμι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, παρά την ήρεμη όψη του. Το έδαφος είναι εξαιρετικά γλιστερό και τα ρεύματα ισχυρά και απρόβλεπτα, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση ριψοκίνδυνη χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Οι τοπικές αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν το σημείο και να μην υποτιμούν τη δύναμη της φύσης, όσο «αθώα» κι αν φαίνεται.