Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Ινδοί αξιωματούχοι θα αφιερώσουν έναν ολόκληρο χρόνο στην απογραφή κάθε κατοίκου της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου. Πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση που είχε καθυστερήσει λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η απογραφή, η οποία πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια, επρόκειτο να διεξαχθεί το 2021. Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου, ενώ θα δοθεί σύντομη προθεσμία στους πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν αυτόνομα στα μητρώα μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Απογραφής Μριτουντζάι Κουμάρ Ναραγιάν, η διαδικασία θα περιλαμβάνει δύο φάσεις καταγραφών από πόρτα σε πόρτα. Στην πρώτη θα καταγραφούν οι κατοικίες και οι συνθήκες στέγασης, ενώ στη δεύτερη οι κάτοικοι και οι κοινωνικοοικονομικές τους παράμετροι.

Με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα, η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα το 2023, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό. Αναλυτές και οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το μέγεθος του πληθυσμού δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας μεγάλης δεξαμενής επιδέξιων εργαζομένων.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κυριαρχία των νέων ηλικιακά ομάδων μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, σε μια περίοδο που πολλές μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν τη γήρανση του εργατικού τους δυναμικού.

Όπως ανέφερε ο Ναραγιάν, στην απογραφή θα συμπεριληφθούν επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις καστες. Το σύστημα κοινωνικής στρωμάτωσης, που έχει ιστορία χιλιάδων ετών, εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά την ινδική κοινωνία και πολιτική ζωή.

Η Ινδία είχε καταγράψει τις κάστες της το 2011, για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια. Ωστόσο, τα πλήρη στοιχεία δεν δημοσιεύθηκαν, λόγω ανησυχιών για την ακρίβειά τους. Η νέα απογραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο Μάρτιο.