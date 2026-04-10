Σε μια από τις πιο παράξενες φάσεις της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Έλι Οκόμπο έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στον αγώνα της Μονακό απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν επιχείρησε προσπάθεια κοντά στο καλάθι, με την μπάλα να χτυπά στο στεφάνι, όμως ο Οκόμπο δεν είχε οπτική επαφή με τη φάση. Πιστεύοντας ότι το σουτ είχε ήδη καταλήξει, πήρε την μπάλα και βγήκε εκτός γραμμής για να την επαναφέρει στο παιχνίδι.

😶La jugada tonta de la semana Okobo pensó que Clyburn había anotado y se salió de la cancha para sacar de fondo. Balón para el Barça 😂pic.twitter.com/2yOozTnauI — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 10, 2026

Το αποτέλεσμα ήταν ένα απρόσμενο λάθος που χάρισε την κατοχή στην ομάδα της Βαρκελώνης, προκαλώντας απορία για την εξέλιξη της φάσης.