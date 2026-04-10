Σε μια από τις πιο παράξενες φάσεις της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Έλι Οκόμπο έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στον αγώνα της Μονακό απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν επιχείρησε προσπάθεια κοντά στο καλάθι, με την μπάλα να χτυπά στο στεφάνι, όμως ο Οκόμπο δεν είχε οπτική επαφή με τη φάση. Πιστεύοντας ότι το σουτ είχε ήδη καταλήξει, πήρε την μπάλα και βγήκε εκτός γραμμής για να την επαναφέρει στο παιχνίδι.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα απρόσμενο λάθος που χάρισε την κατοχή στην ομάδα της Βαρκελώνης, προκαλώντας απορία για την εξέλιξη της φάσης.

