Η εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών θα δικαστεί το Μεγάλο Σάββατο (11/4) στο αυτόφωρο ενώ διατηρείται η κράτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής προχώρησαν στη σύλληψη της κοπέλας κι ενός ακόμα ατόμου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες σε έλεγχο που έγινε στην κατοχή της βρέθηκαν 3,11 γραμμάρια κάνναβης.

Επίσης, διαπιστώθηκε πως το άτομο που ήταν μαζί της κατείχε ένα στιλέτο, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και 0,89 γραμ. κάνναβης. Και αυτός θα δικαστεί στο αυτόφωρο και παραμένει επίσης κρατούμενος.

Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.