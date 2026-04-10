Παρακολουθήστε ζωντανά την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου από την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών καθώς και την Περιφορά του Επιταφίου.

Στον κατάμεστο Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αθήνας, τελείται η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας.

Θα ακολουθήσει η Περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της Αθήνας, στη διάρκεια της οποίας θα ψαλούν τα Εγκώμια σε τρεις στάσεις, μια από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κλίμα βαθιάς συγκίνησης και στον Πειραιά, όπου συναντώνται οι τρεις επιτάφιοι από τις μεγαλύτερες ενορίες της πόλης.

Ωστόσο σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τελετές πραγματοποιήθηκαν ήδη από το πρωί και το μεσημέρι, μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης.

Ξεχωριστή θέση έχει η περιφορά στον Άγιο Ελισσαίο στην Πλάκα, η οποία διαφέρει από τους υπόλοιπους Επιταφίους της Αθήνας. Ξεκινά νωρίς το απόγευμα, είναι σύντομη και μυσταγωγική, καθώς ακολουθεί τα στενά δρομάκια κάτω από την Ακρόπολη, δημιουργώντας ένα σκηνικό ιδιαίτερης πνευματικότητας.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Επιτάφιος των εμπόρων του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών που συνόδευσαν με ευλάβεια την περιφορά στους δρόμους της πόλης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η περιφορά στο νησάκι Κρανάη στο Γύθειο, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες συμμετείχαν με σεβασμό στη λιτή τελετή.

Στην Κέρκυρα, ο πρώτος Επιτάφιος που βγήκε ήταν αυτός της Αστυνομίας, ανοίγοντας από το πρωί το εκτεταμένο πρόγραμμα των 33 περιφορών που θα ακολουθήσουν στην πόλη.

Το πασχαλινό έθιμο της Νάξου με την περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα αναβίωσε και φέτος, προσελκύοντας πλήθος πιστών και επισκεπτών που έδωσαν το «παρών» στο Καστράκι.

Με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό, το ξεχωριστό αυτό έθιμο του νησιού πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σύνδεση των κατοίκων με την παράδοση και τη θρησκευτική τους πίστη.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν το εξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας, βιώνοντας με συγκίνηση και ευλάβεια την κορύφωση του Θείου Δράματος τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο λιτός και συμβολικός Επιτάφιος, κατασκευασμένος από θαλασσόξυλα και στολισμένος με κρίνα και αγριολούλουδα της περιοχής, αποτέλεσε το επίκεντρο της τελετής, δημιουργώντας ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς και κατάνυξης.

Η πομπή κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, όπου ο Επιτάφιος μεταφέρθηκε μέσα στο νερό, σε μια εικόνα που συνδυάζει την παράδοση με το φυσικό κάλλος του νησιού. Οι ψαλμωδίες των πιστών και οι ήχοι από το παραδοσιακό σουβλιάρι συνόδευσαν τη διαδρομή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα δέους με φόντο τον ουρανό και τα κύματα.

Η περιφορά του Επιταφίου στη θάλασσα αποτελεί ένα σπάνιο έθιμο σε πανελλαδικό επίπεδο, που συναντάται μόνο στη Νάξο και την Τήνο, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία πίστης και παράδοσης σε όσους την παρακολουθούν.

Στον ιερό ναό της αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, που άνοιξε σήμερα τις πύλες για τους προσκυνητές, κάτι παραπάνω από συγκινητικές οι στιγμές με τους πιστούς να συρρέουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κανονικά η τελετή αφής του αγίου φωτός, αύριο το πρωί φτάνει στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή.